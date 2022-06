Udbrydere suspenderes og får bøde fra europæisk golftour

Når man er medlem af DP World Tour, spiller man under et regelsæt, som kræver, at man skal have tilladelse til at spille på andre tours.

Det var der en række spillere, der ikke havde fået, da de stillede op til den første turnering på LIV Golf-touren, som har fået kritik, fordi den med støtte fra Saudi-Arabiens uendeligt dybe pengetank lokker spillere med store præmiepuljer.

- Enhver handling, man foretager sig i livet, har konsekvenser, og det er ikke anderledes i professionel sport. Særligt hvis man vælger at bryde reglerne.