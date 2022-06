Spillerforeningen savner stadig rapport om Eriksen-kollaps

Torsdag bragte Weekendavisen en lang historie om, at Kasper Hjulmand og Dansk Boldspil-Union (DBU) undlod at fortælle, at der var flere mulige scenarier, da man besluttede at færdigspille EM-kampen mod Finland samme aften efter Christian Eriksens hjertestop.

Efterfølgende gik DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, i rette med avisen og journalisten Asker Hedegaard Boye og afviste anklagerne baseret på anonyme kilder.