Danmarksmester kørte i muren og fik hjernerystelse

Anders Thomsen er en af tre danskere, der er faste kørere i VM-serien.

Mikkel Michelsen kører også fast i VM-grandprixerne, og ligesom Anders Thomsen måtte han en tur i muren i første heat onsdag aften. De to grandprix-kørere kæmpede en indædt kamp for at komme først ind i svinget, og det kostede.

Ifølge JydskeVestkysten slog Mikkel Michelsen knæet og kørte derfor ikke mere onsdag aften. Han slap dog for en tur på sygehuset og forventer køre VM-grandprix i polske Gorzow om halvanden uge.

Det er uvist, om Anders Thomsen kommer med til Polen, men det er ikke det, han ærgrer sig mest over.