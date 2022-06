Danmark har endnu en Le Mans-vinder i Marco Sørensen, der vandt i GTE-am-klassen.

Marco Sørensen kørte sammen med Ben Keating – manden med tegnebogen, som finansierer den Aston Martin, som holdet kørte i – samt portugiseren Henrique Chaves.

GTE-am er klasse for standardvogne, hvor en af kørerne skal være amatør, mens de to andre er professionelle. Her har Ben Keating hyret Sørensen og Chaves, og amerikaneren overstrømmede med lovord om Marco Sørensen, der er ved at være en dreven ræv.