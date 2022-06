Delaney: Det var en fejl at presse højt på Kroatien

- De stod meget dybt i første halvleg, men da Modric kom på banen i anden halvleg, havde vi svært ved at sætte presset, siger Skov Olsen efter kampen.

Generelt var der ikke meget at skrive hjem om i kampen, der ikke bød på de store chancer fra hverken dansk eller kroatisk side.

Danmark blev i løbet af kampen noteret for blot et enkelt skud inden for målrammen. Det var for sløjt, mener Andreas Skov Olsen.

- Vi manglede skarpheden. De sidste løb og de sidste pasninger sad ikke i skabet, siger han, men pointerer, at han heller ikke synes, at Kroatien havde det store at byde på.

- Jeg synes ikke, at de skabte utrolig meget. Men det gav dem en kæmpe fordel, at Modric kom ind og tog presset af holdet, siger den tidligere FC Nordsjælland-spiller.