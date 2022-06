Dansk hækkeløber har forbedret rekord og indløst EM-billet

Som om den nye danske rekord ikke var nok, så indløste Mette Graversgaard med sin præstation lørdag også en billet til atletik-EM, som afholdes i München i august. Her er kravet for deltagelse en tid på eller under 12,93 sekunder.

Graversgaard bliver den første danske kvinde siden 1978, der stiller op ved EM i 100 meter hæk.

Hvis hun vil med til VM i juli, skal hun dog formentlig have mere fart i benene. Her er kravet således en tid på 12,84 sekunder. Graversgaard kan dog ende med at komme med via en kvoteplads.