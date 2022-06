Danskere kritiserer tysk bane efter sløj speedwayaften

Leon Madsen var den dansker, der håndterede det bedst, men han brugte heat efter heat på at finde melodien.

Først i sit femte heat lykkedes det ham at køre først over stregen, og det blev samtidig den eneste danske heatsejr lørdag aften.

Sejren var ikke desto mindre vigtig. Den betød, at Leon Madsen med det yderste af neglene sled sig i semifinalen, hvor han dog sluttede som agterlanterne.

- Det var ren overlevelse. Jeg er glad for at komme herfra i live. Det er vist det eneste positive, man kan sige om det, siger han.

Mikkel Michelsen havde en forfærdelig dag på de tyske slagger. Danskeren kunne slet ikke finde sig til rette på banen og på cyklen.

I sit første heat kom han nærmest ikke afsted, da startsnoren løftede sig, og det blev symbolsk for hans aften i Tyskland. Han reddede æren i sine sidste to heat, hvor han sluttede som treer og fik to point på kontoen i stedet for et rundt nul.