Investor har købt sig ind i New Zealands rugbylandshold

Prisen er 200 millioner newzealandske dollar svarende til 900 millioner kroner.

Aftalen har været to år undervejs, da der internt i New Zealand har været modstand omkring investorernes indtog. Flere frygter, at handlen betyder, at der sælges ud af New Zealands kulturarv.

Formand for New Zealand Rugby, Stewart Mitchell, beskriver aftalen som monumental og historisk.

- Det har taget os noget tid at nå til dette punkt, fordi vores medlemmer bekymrer sig så meget om vores spil, vores miljøer og vores folk, siger formanden.