Højgaard blev tier i Holland efter svingende dag

Især fredagens runde i tre slag over par blev dyrebar for Højgaard, som tre gange tidligere i karrieren har vundet en turnering på DP World Tour, der tidligere hed European Tour.

Nicklas Nørgaard Møller blev næstbedste dansker i Dutch Open med en samlet score på to slag under par, mens Jeff Winther sluttede i et slag over par.

Bundrutinerede Thomas Bjørn var længe en del af den bedste halvdel af feltet, men han sluttede i to slag over par efter en søndag med blandt andet en triplebogey.