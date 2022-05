Dansk golfprofil fik revanche for skidt runde i Holland

De seneste dage på banen i Cromvoirt har været meget omskiftelige for Højgaard, som tre gange tidligere har vundet en turnering på DP World Tour, der tidligere hed European Tour.

Torsdag spillede han sig på andenpladsen med en kanonrunde i seks slag under par, og fredag raslede han tilbage efter en runde i tre slag over par, inden han altså nu igen kan drømme om en topplacering.

I alt fire danskere er med i weekendens finalerunder.

Rutinerede Thomas Bjørn er næstbedste dansker med en samlet score på to slag under par, og Niklas Nørgaard Møller ligger i et slag under par.