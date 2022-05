Frustreret Magnussen: Fik ikke styr på hvad vi skulle

Kevin Magnussen var langt fra tilfreds med den 13.-plads, han endte med i lørdagens kvalifikation til Formel 1-grandprixet i Monaco.

Danskeren røg ud i anden kvalifikationsrunde efter at have fået sit sidste forsøg på at sætte en tid spoleret af trafik på banen.

Det var dog ikke de andre biler, men sit eget holds ageren undervejs i kvalifikationen, der efterfølgende frustrerede Magnussen.