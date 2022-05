Ehlers efter dansk afklapsning: Tanken var tom

- Det kan vi stå her bagefter og mene, at vi burde have gjort. Det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker.

- Men jeg tror også, at der er rigtig mange, der er glade og stolte over sejren over Canada. Vi tager altså 12 point ved et VM, og det er rekord for et dansk landshold. Men lige nu er vi da en lille smule skuffet, siger Ehlers.

Ishockeyspillere er vant til at spille to dage i træk. Det sker i alle ligaer flere gange i løbet af en sæson.

Derfor vil spillerne ikke bruge kampprogrammet som en undskyldning for den dårlige præstation. Men de medgiver, at det kan have haft en indflydelse.

- Personligt følte jeg mig frisk nok før kampen, men som kampen så ud, spillede Slovakiet med markant mere energi, siger Jesper Jensen Aabo.