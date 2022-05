Debutanten Højgaard har søgt råd hos tvillingbror før major

- Vi ville selvfølgelig have elsket at være her sammen, men han kommer helt sikkert tilbage, siger Nicolai Højgaard, som mener, at han har meget at takke sin bror for.

- Vi presser hinanden hver dag og hver gang, vi er i en turnering sammen. Vi bruger hinanden og træner sammen og den slags.

- Uden hinanden ville vi formentlig ikke være, hvor vi er i dag. Det siger vi altid, og jeg tror, det er rigtigt. Jeg kan bruge ham til meget, og forhåbentlig siger han det samme om mig, siger Nicolai Højgaard.

Den 21-årige dansker spillede for første gang i karrieren en major, da han i 2018 var inviteret til British Open, fordi han vandt europamesterskabet for amatører samme år.