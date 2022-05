Det er slutningen på en æra, når AGF stopper samarbejdet med David Nielsen.

Her er et overblik over nogle af de vigtigste nedslagspunkter i løbet af den karismatiske træners tid hos superligaklubben.

September/oktober 2017

Det var et kaotisk døgn, der blev indledt i AGF efter 5-1-sejren over FC Helsingør.