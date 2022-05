Danske ishockeyherrer sled sig til VM-sejr efter gyserafslutning

Det burde have givet ro, at Nikolaj Ehlers efter et kvarter scorede til 1-0, da han fandt et lille hul at sætte pucken ind i.

Målet faldt i dansk powerplay, hvor Mathias Bau fuldstændig spærrede målmandens udsyn med sin store krop.

Men trods fortsat envejstrafik og store chancer også i anden periode forsømte danskerne at øge føringen. I stedet virkede spillerne mere og mere irriterede over de italienske tacklinger, som lå lige på grænsen af det tilladte.

Den danske boks rasede, da store Peter Spornberger rev Nicholas B. Jensen omkuld ved at trække ham i armen.

Jensen ømmede sig og gik i omklædningsrummet for at få behandlet skulderen, mens publikum i hallen hylede og skreg over, at italieneren slap ustraffet fra narrestregen.