Golftalentet Smilla Sønderby har skaffet billet til US Open

Smilla Sønderby er klar til majorturneringen US Open i golf.

Det står klart, efter at den 21-årige dansker mandag aften sluttede som en af de tre bedste i kvalifikationen til US Open.

Smilla Sønderby endte som toer i kvalifikationen efter to runder i samlet 142 slag - to slag under banens par.

Det bliver dermed til debut ved en majorturnering i juni for Smilla Sønderby, der næsten lige er blevet professionel.