Listen fra Forbes omfatter de 12 måneder frem til 1. maj 2022.

I den periode havde Messi en indtjening på 130 millioner dollar. Det svarer med dagens kurs til 920 millioner kroner.

Lionel Messi var sidste år nummer to på listen efter den irske MMA-fighter Conor McGregor.

På dette års liste er basketballspilleren LeBron James fra Los Angeles Lakers nummer to, efter at have hevet 121 millioner dollar ind i form af løn og indtægter fra sponsoraftaler.

Derefter følger den portugisiske fodboldspiller Cristiano Ronaldo med 115 millioner dollar.