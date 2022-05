Astralis laver rokade og skifter på trænerposterne

Det betyder samtidig, at Alexander ”ave” Holdt stopper hos Astralis. Ifølge Kasper Hvidt ville man gerne have beholdt Holdt i organisationen, men det ønskede træneren ikke.

Han kom til i efteråret 2021, men bar rundt på en gammel karantæne fra sin tid hos hedengangne North fra den meget omtalte ”coach bug”-skandale, hvor en række trænere blev afsløret i at have udnyttet en fejl i spillet til at skaffe sit hold en fordel.

Den tidsmæssige karantæne var for længst udstået, men han havde også karantæne i to majorturneringer, hvoraf den sidste var den kommende i Antwerpen.

Trænerrokaden gav et hul i kabalen på posten som træner for Astralis Talent. Her har man hentet en gammel kending af huset ind. Andreas ”Moodii” Fridh, som tidligere har været en del af organisationen, skal fremover styre talentholdet.