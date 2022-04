Koerstz Madsen stryger mod toppen på blandet danskerdag i USA

Den 27-årige golfspiller Nanna Koerstz Madsen er med, hvor det er rigtig sjovt, ved LPGA-turneringen Palos Verdes Championship.

Natten til lørdag dansk tid gik danskeren for anden dag i træk de 18 huller på banen i Californien i to slag under par.

Dermed ligger hun på en delt niendeplads efter anden runde i samlet fire under par. Det er fem slag efter australske Hannah Green på førstepladsen.