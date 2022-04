Putin: Doping uden effekt i kunstskøjteløb

Kunstskøjteløberen Kamila Valieva påkaldte sig i februar hele verdens opmærksomhed ved vinter-OL i Beijing.

Dagen efter at den 15-årige russer havde været med til at vinde guld i holdkonkurrencen, kom der et positivt testsvar på en dopingprøve, hun havde afleveret tilbage i december.

Valieva afviste brug af doping, og teenageren forsvarede sig med, at den positive prøve måske skyldtes, at hun ved en fejl havde indtaget sin bedstefars hjertemedicin.