David Nielsen efter endnu en fiasko: Pilen peger på mig

- Til syvende og sidst peger pilen på mig. Det er mig, der udtager holdet, og det mig, der skal sørge for, at vi er klar. Så det er meget simpelt.

- Vi virker lidt som et hold uden mål, efter at vi ikke kom i top-6. Det virker lidt som om, at det ikke er fedt at spille, og det virker lidt som om, at vi har været lidt døde i et stykke tid, lyder det fra AGF-cheftræneren.

Han lægger ikke skjul på, at han er bekymret over holdets tilstand.

- Jeg savner gløden og glæden (i holdet, red.) ved at spille fodbold. Jeg synes, at det er meget symptomatisk, at vi kommer bagud på hjemmebane, og vi ikke formår at vise den vildskab, der skal til.