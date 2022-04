Mark O. Madsen om sin kommende kamp: Den største i min karriere

Drømmene er store hos den danske UFC-kæmper Mark O. Madsen, der i begyndelsen af året drog til USA for at etablere et nyt hjem for sin familie i Scottsdale, der ligger i delstaten Arizona.

Rejsen over atlanten er en del af en toårsplan, der efter Madsens hoved skal kulminere med et UFC-bælte.

Næste skridt i planen skal tages natten til søndag, når Madsen træder ind i det ottekantede bur, hvor han skal møde amerikanske Vinc Pichel. Et møde, den danske kæmper ser stærkt frem til.