Ekspert om Magnussen-comeback: Han er en del af Formel 1

Kevin Magnussens comeback til Formel 1 blev en triumf, da han blev nummer fem i sæsonåbneren i Bahrain.

»Det var fuldstændig sindssygt, og det er vildt at stå i den her situation at have kørt en femteplads hjem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige,« sagde han efter løbet til TV3+.

Danskeren startede som nummer syv,