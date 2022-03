Juventus fastholder kurs mod toppen af Serie A

Uden den nye stjerneangriber Dusan Vlahovic fra start fortsatte Juventus lørdag aften sin imponerende stime i Serie A.

På udebane mod Sampdoria vandt Juventus 3-1, og derfor har storklubben stadig ikke tabt i ligaen i 2022. Seneste nederlag var mod Atalanta i november, hvilket er 15 kampe siden.

Juventus holder dermed kursen mod toppen af tabellen. Efter 29 kampe har klubben nu 56 point. Det er henholdsvis fire, to og et point færre end AC Milan, Inter og Napoli, der dog alle har en eller to kampe til gode.