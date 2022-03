Nanna Koerstz Madsen holder sig i toppen i Thailand

Samlet avancerer Nanna Koerstz Madsen og er nu placeret på en delt tredjeplads i LPGA-turneringen.

Den 27-årige dansker er blot et enkelt slag fra de to spillere, som fører turneringen, japaneren Nasa Hataoka og australieren Su-Hyun Oh.

På fredagens anden runde leverede Nanna Koerstz Madsen hele otte birdies, resten af hullerne blev gennemført i par.