Overrasket Magnussen havde ingen planer om Formel 1

- Mine planer for 2022 gik i en anden retning, men muligheden for at vende tilbage til Formel 1 på et hold, jeg kender utrolig godt, var simpelthen for tillokkende.

Magnussen har efter Formel 1-karrieren kørt for Peugeot og Chip Ganassi Racing i andre løbsserier, men begge samarbejder stopper omgående.

- Jeg må virkelig også takke både Peugeot og Chip Ganassi Racing for at fritstille mig øjeblikkeligt - det er to fantastiske organisationer, siger han.

Kevin Magnussen fik sin Formel 1-debut i 2014, hvor han kørte for McLaren. Siden gik turen via Renault til amerikanske Haas, hvor han tilbragte fire sæsoner, før parterne gik hver til sit.