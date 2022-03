USA's idrætschefer vil have Rusland udelukket fra PL

Mandag opfordrede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) alle idrætsforbund og arrangører af sportsbegivenheder til at udelukke de to nationers atleter.

Eller som minimum sørge for, at de konkurrerer under neutralt flag uden nationale farver eller symboler.

- USA’s Olympiske og Paralympiske Komité og dens atletråd støtter op om IOC og det globale olympiske samfund om en total udelukkelse fra international deltagelse i sport.

- Det skal gælde med det samme og inkludere de paralympiske vinterlege i 2022 i Beijing for russiske og hviderussiske atleter og ledere, lyder det i en udtalelse.