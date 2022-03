Overblik: Sådan påvirker Ruslands angreb sportsverdenen

* Uefa har flyttet Champions League-finalen i fodbold fra russiske Sankt Petersborg til Paris. Kampen skal spilles 28. maj.

* Ukrainske fodboldklubber og fodboldlandshold skal spille europæiske hjemmekampe i Uefa-regi på neutral grund. Den ukrainske fodboldliga, Premier League, er blevet sat på pause.

* Alle russiske og hviderussiske håndboldklubber og håndboldlandshold er blevet udelukket fra alle Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) turneringer. Det gælder blandt andet holdene i Champions League, hvor flere danske hold har mødt klubber fra de to lande i denne sæson.

* Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har bandlyst Hviderusland og Rusland fra internationale turneringer. Det betyder blandt andet, at Rusland ikke er med, når der er A-VM for kvinder i Danmark til august. Derudover er de to nationers herrer ude af A-VM for mænd i maj.

* IOC har frataget Vladimir Putin den olympiske orden, han fik i 2001 for sit bidrag til den olympiske bevægelse. Også to andre personer fra den russiske regering fratages den olympiske orden, det drejer sig om vicepremierminister Dmitry Chernyshenko og den russiske chefforhandler Dmitry Kozak. Putin har også - i hvert fald midlertidigt - mistet sin status som ærespræsident i Det Internationale Judoforbund og sit sorte æresbælte i Det Internationale Taekwondoforbund.

* Motorsportens kongeklasse, Formel 1, har revet sin kontrakt med en russisk promotor over, så der ikke længere skal køres et grandprix om året i Rusland. Den tidligere kontrakt løb til 2025. Til det britiske grandprix er russere og hviderussere udelukket. Det koster Nikita Mazepin (Haas) deltagelse i løbet.

* Herrernes og damernes tennisorganisationer, ATP og WTA, lader russiske og hviderussiske spillere fortsætte i individuelle turneringer, mens Det Internationale Tennisforbund (ITF) udelukker Rusland og Hviderusland fra holdturneringer som Davis Cup og Billie Jean King Cup.

* Den Internationale Cykelunion (UCI) har suspenderet russiske og hviderussiske cykelhold, men lader russiske og hviderussiske ryttere på hold fra andre nationer køre videre.

* Det Internationale Curlingforbund har besluttet, at den russiske by Perm ikke skal være vært for årets EM. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der i stedet skal være vært for curling-EM. Heller ikke VM i volleyball skal afvikles i Rusland som oprindeligt planlagt.

* Det Internationale Motorcykelforbund (FIM) har aflyst et planlagt speedwaygrandprix i VM-serien i russiske Togliatti til juli.

Kilder: De internationale specialforbund og de enkelte hold/klubber samt AFP, Reuters og TT