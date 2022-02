25/02/2022 KL. 10:05

Danske og internationale sportsstjerner viser støtte til Ukraine - og de første konsekvenser rammer Rusland

Champions League-finalen er blevet rykket, en danskerklub har trukket sig fra liga, to storklubber har delt opfordring til Rusland, og boksebrødre er klar til at kæmpe for deres hjemland.