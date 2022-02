Rory McIlroy ser ny golfliga som et kuldsejlet projekt

Det er i hvert fald Rory McIlroys konklusion, efter at han og en række andre af de bedste spillere har afvist at deltage i den nye turnering, der er finansieret af Saudi-Arabien.

Senest meddelte amerikanerne Dustin Johnson og Bryson DeChambeau søndag, at de vil ikke vil lade sig lokke af fristende tilbud fra den nye Super Golf League.

- Hvem er tilbage? Hvem mangler at sige fra? Der er ikke nogen. Det er et kuldsejlet projekt i mine øjne. Jeg kan simpelthen ikke se nogen grund til, at nogen ville sige ja.

- Ingen vidste rigtig, hvor Bryson stod. Jeg var rigtig glad for at se DJ (Dustin Johnson, red.) og Bryson komme med deres udtalelser i den her uge. Vi vil alle sammen gerne spille mod de bedste spillere i verden, og de er helt bestemt to af de bedste.