CAS afviser amerikaneres krav om medaljeceremoni under OL

Der bliver ikke nødvendigvis uddelt OL-medaljer i holdkonkurrencen for kvinder i kunstskøjteløb under legene i Beijing, som slutter søndag.

Ni amerikanske kunstskøjteløbere havde søgt hjælp hos sportens øverste domstol, CAS, for at tvinge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at uddele medaljerne under OL.