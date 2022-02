Skøjteunion vil hæve aldersgrænse for atleter efter dopingsag

Den 15-årige kunstskøjtestjerne Kamila Valieva har under vinter-OL haft en dopingsag hængende over hovedet.

Den Internationale Skøjteunion (ISU) har planer om at hæve aldersgrænsen for konkurrerende kunstskøjteløbere til 17 år. Det oplyser unionen til nyhedsbureauet AFP. Ønsket om at hæve aldersgrænsen kommer i kølvandet af en dopingsag, hvor den 15-årige russer Kamila Valieva testede positiv for et forbudt stof under vinter-OL i Kina.

Siden fik hun lov til alligevel at konkurrere videre ved legene. Her skal hendes unge alder have haft betydning for den beslutning. I øjeblikket er aldersgrænsen for at kunne konkurrere 15 år. Valieva ankom til legene i Beijing som favorit. Siden har alle øjne været rettet mod hende og skøjtebanen. Først vandt hun guld med Rusland i holdkonkurrencen, men kort efter fik hun svar på en dopingtest fra december. Den viste, at hun havde trimetazidin - et præstationsfremmende stof fra hjertemedicin - i kroppen.

Efterfølgende var det Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der gav hende grønt lys til at fortsætte ved OL.

Flere konkurrenter har siden udtrykt utilfredshed med den beslutning, og nu ønsker ISU altså at hæve aldersgrænsen. Efter planen vil unionen stemme om forslaget senere i år. I en mail til AFP har ISU understreget, at man ikke normalt kommenterer på den slags interne forslag, der skal sendes til afstemning, men at man i lyset at den verserende dopingsag havde valgt at gøre det. Idéen om at hæve aldersgrænsen har været oppe at vende før, skriver AFP.

/ritzau/