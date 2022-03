13/03/2022 KL. 07:30

Dansk verdensmester svømmer i iskoldt vand: »Mange synes, at det er vanvittigt«

Fem grader – det er den maksimale havtemperatur for en issvømmer. Og det er Rikke Danielsen. Faktisk kan hun efter verdensmesterskabet i februar kalde sig verdens bedste inden for to af disciplinens grene. Jyllands-Posten tog med hende ud at svømme i det iskolde hav.