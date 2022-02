Iransk OL-skiløber suspenderet efter positiv dopingtest

Den 36-årige iraner må derfor hverken deltage i konkurrence eller agere træner for andre atleter under legene.

Den iranske skiløber Hossein Saveh Shemskaki er blevet suspenderet fra vinter-OL i Beijing. Det skyldes, at han som den første ved disse lege har testet positiv for doping.

Suspenderingen får dog formentlig ikke betydning for de endelige podieplaceringer. Iranerens bedste resultat ved et OL var en 31.-plads i slalomkonkurrencen ved vinterlegene i 2014. De foregik i russiske Sotji.

Iraneren har dog mulighed for at analyseret også sin B-prøve. Dermed kan han potentielt få lov at føre sin sag ved en appeldomstol.

Han skulle både have deltaget i slalom og storslalomkonkurrencen i Beijng.

I en anden sag mener flere medier at vide, at russiske kunstskøjteløbere kan have testet positiv for doping.

I hvert fald mangler de seks russiske skøjteløbere, der deltog i holdkonkurrencen, fortsat at modtage deres guldmedaljer for sejren. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det mangler dog at blive be- eller afkræftet fra officiel side, om en eller flere af de russiske atleter har brugt ulovlige midler.

De seks russiske holdkammerater bestod af Kamila Valieva, Mark Kondratiuk, Anastasia Mishina, Aleksandr Galliamov, Viktorija Sinitsina og Nikita Katsalapov.