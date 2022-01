For Boris Vasiljevitj Spasskij har livet handlet om skak, siden han som femårig lærte at spille det ældgamle spil, da han sad i et tog med sine forældre på flugt fra fødebyen Leningrad under Anden Verdenskrig.

Spasskij stoppede ikke igen, før han blev en legende på det sort-hvide bræt.

Den russiske dreng havde nemlig et særligt talent. Som tiårig besejrede Boris Spasskij den sovjetiske mester. Han trænede i mange timer om dagen, og den skalpmester var kun begyndelsen.