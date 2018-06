ANAPA



I dagene præget af en helt afgørende fysisk og mental opladning til Danmarks afgørende VM-kamp mod Frankrig har Spillerforeningen skabt uro i den danske trup. Det er sket ved, at den har gjort spillerne til en del af en undersøgelse af en mistanke. Den handler om, hvorvidt Dansk Boldspil-Union (DBU), dens samarbejdspartnere eller andre har overtrådt spillernes kommercielle rettigheder; de såkaldte image rights. Er det tilfældet, kan det føre til en erstatning. Ifølge Jyllands-Postens oplysninger har det skabt uro i spillertruppen.

Fredag sendte Spillerforeningen en mail til spillernes rådgivere, som også kaldes agenter. Essensen af den er, at agenterne, via spillerne, skal skabe klarhed over, hvilke individuelle, kommercielle aftaler spillerne har og fortælle det videre til Spillerforeningen. Eksempelvis har Christian Eriksen personligt en kommerciel aftale med firmaet State, som laver energidrik, mens Simon Kjær har en aftale med bettingfirmaet Nordicbet.

Er aftalerne overtrådt?

Formålet er klart. Spillerforeningen, som er fodboldspillernes fagforening, vil bruge oversigten til at undersøge, om spillernes individuelle, kommercielle aftaler er blevet overtrådt under VM. Det kan være sket, hvis DBU, nogle af dens sponsorer eller en tredje part enkeltvis har brugt spillerne kommercielt, hvis spilleren har en individuel kommerciel aftale.



Spillerforeningen afviser

DBU og eksempelvis dens største sponsorer Carlsberg, Hummel og Danske Spil skal med andre ord fremstille landsholdsspillerne som hold eller i små grupper. De må ikke bruge eksempelvis Christian Eriksen personligt i reklameøjemed, da spilleren råder over retten til så at sige at sælge sig selv.

Rammerne ridset op

Spillerforeningen har ifølge Jyllands-Postens oplysninger mistanke om, at det er sket under VM i en række tilfælde, og det er en forfølgelse af denne overtrædelse, som fagforeningen nu forbereder ved at involvere landsholdsspillerne og deres agenter.

Inden afrejsen til Rusland fik spillerne på deres hotel i Helsingør af Spillerforeningen ridset rammerne op for, hvad de i denne sammenhæng må og ikke må.

Jyllands-Posten erfarer, at spillerne er loyale over for deres fagforening, men at dele af truppen samt deres rådgivere undrer sig over timingen. At det sker op til Danmarks afgørende kamp mod Frankrig i Moskva på tirsdag.

DBU har ingen kommentarer.