Tag din hobby med på temakrydstogt

Runningcruise er, som navnet antyder, et krydstogt for løbeentusiasten. Her kombineres de smukke omgivelser langs Seinen og Rhônefloden med ekstraordinære løb på bl.a. de klassiske Tour De France-ruter, på dækket af skibet og et finaleløb i Paris’ gader.

Der løbes en kortere eller længere distancer cirka hveranden dag. Når alle ruterne lægges sammen, har du løbet de berømte 42,195 km. Når du ikke løber, kan man deltage i krydstogtets løbeseminarer og træningstimer om bord på skibet. Der er også erfarne instruktører på skibet, der giver løbetips og gode råd.

Turen: Fra Arles langs de franske floder til Lyon

Fra Arles langs de franske floder til Lyon Hvornår: 21. oktober – 28. oktober, 2016

21. oktober – 28. oktober, 2016 Pris: Fra 25.000 kr.

Fra 25.000 kr. Hjemmeside: www.runningcruise.com



Sport for hele familien

De fleste krydstogtsskibe har en eller anden form for motion om bord, men hvis du tager med skibet ”Anthem Of The Seas” på et syv dages krydstogt fra New Jersey til Bahamas, så sejler du med et af de krydstogtsskibe med mulighed for flest sportsaktiviteter.

På skibet er der klatrevæg, skøjtebane, golfsimulator, multi-sportsbane, vandland, basketballbane, fitnesscenter, løbebane og faldskærmssimulator.

Dette cruise er oplagt for en hel familie, da det udover alle sportsfaciliteterne har andre aktiviteter for alle aldre. Der er både teenagediskotek, kunstaktioner og adventureklub for børn.

Turen: New Jersey – Bahamas – New Jersey

New Jersey – Bahamas – New Jersey Hvornår: 11. december – 20. december, 2016

11. december – 20. december, 2016 Pris: Fra 27.000 kr. for en kahyt

Fra 27.000 kr. for en kahyt Hjemmeside: www.spies.dk



Tid til fordybelse



Yoga langs Tyrkiets kyst

I Middelhavet kan du komme på en uges lang yogarejse. Dagen starter med morgenyoga på dækket, mens solen står op over båden. Resten af dagen går med at sejle til forskellige strande langs Tyrkiets kyst, spise traditionelle tyrkiske retter og ellers bare have tid til at fordybe sig i sin passion.