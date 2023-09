13/09/2023 KL. 08:15

Flypriserne på mange af sensommerens rejser er markant lavere end sidste år

Mens den kølige danske sommer har fået et stigende antal danskere til at søge efter sensommerrejser, viser nye tal fra rejsesøgemaskinen Momondo, at man ikke skal grave helt så dybt i lommerne, som det var tilfældet sidste år.