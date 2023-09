Blot tre år gammel tog Cecilie Sand Nørholm sin morfar i hånden for at begive sig ud i mørket og se Hale-Bopp-kometen, der lyste klart på himlen i 1997. Allerede dengang stod det muligvis skrevet i stjernerne, at hun senere ville uddanne sig som astrofysiker på Niels Bohr institutet i København.

Endnu en drøm gik i opfyldelse, da hun for fire år siden blev fastansat på Planetarium. Her er Cecilie Sand Nørholm fagligt ansvarlig for bl.a. foredrag, events og programmering af det digitale univers.