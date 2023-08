19/08/2023 KL. 20:30

Københavns flotteste og mest særprægede broer er ikke kun til transport

København er rig på både nye og ældre broer, der binder hovedstaden sammen og gør livet lettere for bilister, cyklende og gående. Flere broer er imidlertid også værd at se for deres flotte arkitektur – og enkelte af dem er også ramme om byens sociale liv.