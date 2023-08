Johanna Lindén Nybelius slår rytmisk tre gange på den massive trædør ved indgangen til Falu Gruva – en nedlagt kobbermine i byen Falun, som i 2001 blev udnævnt til Unesco-verdensarv.

»Efter sigende kan grottefruen godt blive vred, hvis man ikke anmelder sit besøg. Jeg er ikke overtroisk, men jeg banker for god ordens skyld, inden jeg går ned. Minearbejderne kunne aldrig finde på at fløjte eller bande, for så risikerede man at få den sure grottefrue på nakken,« forklarer hun.