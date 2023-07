Kantar Media har på vegne af rejseselskabet TUI spurgt danskerne om, hvile ferieplaner de har i år samt om den økonomiske situation har påvirket dem.

Og svarene giver formentlig grund til en vis glæde hos rejsebureauer, der lever af at sende folk ud i verden.

To ud af tre danskere svarer nemlig, at inflation og stigende priser ikke har fået dem til at ændre deres ferieplaner til udlandet sammenlignet med tidligere somre.