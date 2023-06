»Vi er så heldige at råde over nogle af verdens absolut bedst bevarede dinosaurskeletter fra rigtige kæmper, der for millioner af år siden har bevæget sig rundt her på Jorden. At opleve disse skeletter ved selvsyn vil uden tvivl sætte publikums forståelse af menneskehedens rolle i den samlede naturhistorie i et både fascinerende, nyt og bevægende perspektiv,« fortæller direktør for Evolutionsmuseet Christoffer Knuth, som også er direktør i Knuthenborg Safaripark, hvor det nye museum er placeret.

Fossiler fra dinosaurer og andre fortidsdyr, der er blevet udgravet i løbet af de sidste par år og tilsammen dækker 300 millioner års evolutionshistorie. Men et par af de udstillede fortidsdyr må betegnes som museets absolutte hovedattraktioner.