28/03/2023 KL. 20:00

For abonnenter

Borgerservicechef Nikolaj Harris hjælper danskere i udlandet: »Når alvorlige sager hænder, lægger det beslag på ens arbejdsliv i flere uger«

Når danskere kommer i nød på rejsen, står Nikolaj Harris og hans kolleger klar til at handle hurtigt. Sagerne kan omhandle alt fra mistede pas til mord, men man skal ikke være bange for at rejse ud i verden, mener han.