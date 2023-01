Bæredygtighed er et buzzword, der bruges flittigt i rejsebranchen, men alle ved, at det kan være svært at navigere miljøvenligt, når man samtidig er sat i verden til at tjene penge på at skabe gode oplevelser for så mange mennesker som muligt.

Men forsøg bliver der gjort, og hvert år samler og sammensætter nonprofitorganisationen