21/10/2022 KL. 00:00

Weekendtur: Gent er smukkest efter mørkets frembrud

Med brostenbelagte stræder og et bilfrit centrum, hvor yndige barokhuse spejler sig i kanalerne, er det nemt at forelske sig i det østlige Flanderns hovedby. Universitetsbyen er også et rart bekendtskab, hvis man vil have en weekend med kunst og fokus på de gode sider af livet.