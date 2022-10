07/10/2022 KL. 19:00

Et af Frankrigs mest legendariske luksushoteller er som et beskyttet reservat

Hotel du Cap-Eden-Roc tæt ved Antibes i Sydfrankrig går for at være en perle blandt franske luksushoteller. Det begyndte som et slags forfatterrefugium for mere end 150 år siden og er siden blev filmstjernernes dagligstue under filmfestivalen i Cannes. Også de danske.