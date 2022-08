07/08/2022 KL. 16:00

Store bureauer lokker: Forlæng sommerferien og få rejser til en bedre pris i august og september

Det kan som altid betale sig at rejse uden for skolernes sommerferie, og så kan det være værd at kigge på destinationer, som er mest populære om vinteren, men lige så gode resten af året.