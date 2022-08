12/08/2022 KL. 20:30

9-Euro-Ticket: Tyskland sænker togpriserne og tempoet i dyre tider, og det er en mulighed for at møde de lokale

Der er altid god grund til at rejse i Tyskland. I år er en af dem også økonomisk. Med kampagnen ”9-Euro-Ticket” har den tyske regering hevet milliarder op af lommen og sluppet sommertransporten fri. Ad libitum-rejse med bumletog, metroer og sporvogne for godt 70 kr. er en nem måde at komme ud i nabolandets krinkelkroge.