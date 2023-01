»I juli måned åbnede vi op for de mange børnefamilier, som fik lov til at bruge poolen i nogle timer om dagen, men ellers er området her forbeholdt voksne,« siger Kim Strand, Wellness & Fitness Manager på Scandic Spectrum. Og hans blik mere end antyder, at den ordning er han personligt godt tilfreds med.

Wellnessafdelingen,